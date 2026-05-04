UAE（アラブ首長国連邦）が脱退したOPECプラスの主な産油国は3日、オンラインで会合を開き、引き続き協調する姿勢を示すとともに原油を増産することを決めました。OPECプラスのうち、サウジアラビアやロシアなど主な産油国7カ国は3日、オンライン会合を開き、6月の原油の生産量を1日あたり18万8000バレル増やすとの声明を発表しました。OPECをめぐっては主要メンバーだったUAEが5月1日に脱退していますが、産油国同士で引き続き生