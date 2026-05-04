◆ 直近6試合の打率.474！「全く力感がないのでいい」と評価ロッテは3日、西武と対戦し10−0と大勝した。「7番・遊撃」で先発出場した友杉篤輝が、2試合連続の適時打を放った。直近6試合の打率.474（19-9）と打撃好調の”恐怖の7番”に、3日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・岩本勉氏が「左に右にと、長打も今日生まれている」と語ると、解説の平石洋介氏は「まず構えた所から始動はじめたらぱっと振る準備に