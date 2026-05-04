世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。井上が繰り出した“常識外れの一撃”が米記者を感嘆させている。11回の攻防が世界に衝撃を与えた。井上が中谷の左目を潰す右アッパーを炸裂させ、さらに猛攻に出た。残り10秒を切ったところで、右足を踏み込んで右