◆ 初回の2失点が響き今季3敗目「もうちょっと飛ばしてもいいと思いませんか？」オリックス・九里亜蓮が3日、日本ハム戦に先発登板。初回に2点を失い、6回113球・5安打10奪三振3四球3失点で3敗目を喫した。3日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・岩本勉氏が「援護がないという言葉も飛ぶが、九里は今年、初回に失点することが多い」と指摘すると、解説の斎藤雅樹氏は「立ち上がりというのはどの投手も難しいと