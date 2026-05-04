元宝塚歌劇団月組スターの美弥るりかが、同期の七海ひろきプロデュースの舞台「MISSDIRECTION」に主演。このほどよろず～ニュースの取材に応じた。 【写真】独自の道を突き進む美弥るりか きっかけは「どうしても美弥主演の舞台がやりたい」という熱意だった。「カイちゃん(七海の愛称)に呼ばれて行くと、ものすごく資料を準備して、舞台のプレゼンをやってくれた」という。そのときは日程の都合で