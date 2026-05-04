元K―1世界王者の魔裟斗が4月28日、自身のインスタグラムを更新し、新車が納車されたことを報告した。「Mercedes―AMG G63 Edition performance納車」とだけつづり、オレンジのGクラスの前に立つ画像を掲載して伝えた。 【写真】あざやかなオレンジのゲレンデ一目ぼれで購入を即決 SUVタイプのGクラスは「ゲレンデ」の愛称で知られる。メルセデス・ベンツの高性能部門のブランド「AMG」仕様で、今回の「Performa