藤枝MYFCの行友祐翔が初の年代別代表を経験した4月中旬に千葉県内で行われたU-19日本代表合宿。この合宿で年代別の日本代表に初選出されたMF行友祐翔（ゆくとも・ゆうは）は、「代表はずっと視野に入れていたので、ようやく来たという思いです」とその目をギラつかせていた。このチャンスを掴む直前に行友はある決断を下していた。それは進学していた鹿屋体育大学を中退し、J2の藤枝MYFCに入団するという大きなものだった。「