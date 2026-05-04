浦和FW小森飛絢が古巣・千葉戦でゴール浦和レッズは5月2日にJ1百年構想リーグの第14節でジェフユナイテッド千葉と対戦し、2-0の勝利を収めた。古巣対決のFW小森飛絢は途中出場からゴールを決めたなか、逆足での一撃が「えぐすぎる」「右利きだよね？」と話題を呼んでいる。25歳の小森は2022年に千葉へ加入して3シーズンプレーし、ベルギー1部シント=トロイデンでのプレーを経て昨年6月に浦和へ加入していた。今シーズンに向け