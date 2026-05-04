2026年度前期朝ドラ『風、薫る』の主人公のモデルとなった大関和（チカ）はどんな人物？近・現代歴史作家の青山誠さんが考察する（第3回）。文・写真＝青山誠キリスト教の影響で看護婦の道へ明治19年（1886）11月、和は桜井女学校附属看護婦養成所に入所した。通訳を目指していたはずが、どうして看護婦に…。それは、植村正久牧師に説得されてのことだった。英語の勉強を通じて聖書やキリスト教に興味を持つようになり、植村の教