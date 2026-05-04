強風などの影響で、各地の交通機関で通行止めや運転の見合わせが相次いでいます。まず、道路です。NEXCO東日本などによりますと東京湾アクアラインは強風のため、▼上り線はアクアライン連絡道を含む袖ヶ浦インターチェンジと川崎浮島ジャンクションの間、▼下り線は神奈川県の川崎浮島ジャンクションと千葉県の木更津金田インターチェンジの間で通行止めとなっています。鉄道です。JR東日本によりますと▼京葉線の全線と▼成田線