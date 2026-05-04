マインドが低めな週。何をしても刺激を感じられず新たなチャレンジも中途半端になりがち。キャンプなどアウトドアレジャーが運気好転に。仕事は付加価値がある分野に眼を向けると○。金運は有益な情報を手にできそう。また恋愛は一見地味な出会いに運命が潜んでいます。