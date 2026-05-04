多彩なジャンルの人と華やかな交流が広がる週。穏やかな魅力に溢れムードメーカー的存在になりそう。仕事は頑張ったことが花開く暗示が。一旦無駄に思える作業ほど真剣にこなしましょう。恋愛は浮気モード。強引な相手の誘惑にうっかり乗ると痛い目にあうので気をつけて。