パワー漲る週。反面前半飛ばし過ぎ体調を崩す気配が。過激なダイエットもNG。仕事は自分のペースでこなせるラッキーな星回り。今何をすると得かなど閃きにも冴えます。金運は交際費の投資にツキあり。恋愛はモテる人に惹かれがち。ただ待っているだけでは実らないかも。