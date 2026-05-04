忙しいほどテンションが上がる週。レジャーや美活などフットワーク軽く出歩いて。仕事は得意なことばかり頑張り偏りそう。バランス感覚を心がけながらこなしましょう。金運は自分へのご褒美買いにツキあり。恋愛は気心の知れた人たちとの集まりに出会いが潜んでいます。