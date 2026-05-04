胃が優れないなど健康面が不調な週。レジャー先やスポーツの怪我にも気をつけて。仕事は裏方的な作業で能力を発見できそう。異業種のコミュニティに参加するなども開運に。金運は見栄を張り散財しがち。堅実路線で。恋愛は懐かしい人たちやスポットに運命が潜んでいます。