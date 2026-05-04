新天地のチャレンジに幸運が潜んでいます。引越しや転職、独立など精力的に動けば動くほどいい流れを掴めそう。また通信系の職種にサプライズが潜んでいる暗示も。恋愛は徐々に下降線。最近漸くいいムードになりかけている相手がいる人は、アプローチの手は緩めないこと。