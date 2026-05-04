美活運が好調な週。特に新たなダイエット法やメイク術を取り入れると○。仕事は結果を急いて裏目に出がち。焦らず地道にミッションをこなして。金運は週末のショッピングにツキあり。素敵な掘り出し物を発見できそう。恋愛はライフスタイルがおしゃれなタイプと縁あり。