体力を過信し痛い目にあう週。スタミナに溢れるあなたですが自分を労り過ごしましょう。仕事もオーバーワークになりストレスを溜めがち。適度に手をぬくことが大切。金運は安物買いの銭失いに注意。恋愛は趣味のサークルや自分が最近好きなスポットに出会いが潜んでいます。