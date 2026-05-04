ストイックさが幸運をもたらす週。成果を出せない案件など自分を追い込むスタンスが成功を招きます。また美活もファスティングがオススメ。金運は形に残らないけれど実になることへの投資にツキあり。恋愛は得意の攻め技は返って裏目に。受け身でいると進展します。