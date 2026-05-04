プライベートが充実する週。推し活や素敵なバカンスをエンジョイできそう。対人面は習い事を通じて楽しい人脈が広がります。仕事はうっかりアウェイな領域を手伝い面倒なことに巻き込まれそう。気をつけて。恋愛は外見より内面の良さに惹かれた相手と進展する予感が。