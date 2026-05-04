メンタルの浮き沈みが激しい週。ユルっと気を抜き過ごすと○。ダイエットは三日坊主にならないエクササイズを発見し成功しそう。仕事は趣味が実益に繋がる暗示が。金運は詐欺に遭う恐れが。気をつけて。恋愛は洞察力が鈍りがち。第一印象で惹かれた人ほど厄介な人かも。