プチ願い事が叶う週。長年のコンプレックスを克服できたり、予期せぬ収入が舞い込む暗示も。ただ、仕事はやる気が空回りしがち。過激な言動を控え周囲に足並みを揃えこなすと好転します。恋愛は紹介や誘われて出向いた場所に出会いが潜んでいます。カップルは海系デートが○。