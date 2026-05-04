カールスルーエに所属するFW福田師王が、今シーズン4得点目を記録した。ブンデスリーガ2部第32節が3日に行われ、カールスルーエはホームでダルムシュタットと対戦。カールスルーエでは福田が先発出場し、ダルムシュタットではMF秋山裕紀がフル出場、MF古川陽介が途中出場を果たした。スコアは後半に入って動き出し、カールスルーエが先制したものの、ダルムシュタットが追いつく。迎えた86分、福田が値千金の勝ち越し点を記