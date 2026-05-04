プロイセン・ミュンスター（ドイツ2部）に所属するFW山田新が、加入後2ゴール目を記録した。最下位に沈むプロイセンは3日のブンデスリーガ2部第32節で、昇格争い中のハノーファーと敵地で対戦。先発出場した山田は39分、右からのグラウンダークロスに合わせて、チームのリードを2点に広げた。1月にセルティックから加入したものの適応に苦しんでいた山田にとっては、第30節のシャルケ戦以来のゴールとなった。しかし、前半ア