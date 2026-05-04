日本で長らく国教のように栄えていた仏教だが、過去には重大な試練を経験している。明治期の「神仏分離」政策で、仏像は破壊され寺院の土地まで没収されたのだ。政府から激しい弾圧を受けながら、なぜ仏教は生き残り、いまなお我々の生活に根づき続けているのか？日本人の奥底に潜む信仰の正体に迫る。※本稿は、宗教学者の島田裕巳『大乗仏教はなぜ日本人を魅了したのか』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。江戸から明治