女優の加藤あい（43）が4日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「Goldish kinda day.」と書き出した加藤。肌を透けさせたレースのトップスが目を引くお洒落な姿をアップした。「昔から、少しエッジの効いたテイストに惹かれます」と紹介した。ファンからは「笑顔にうっとり」「美しいなぁ」「可愛いすぎるやろ」「反則です」「カッコよくて、可愛い」「チャーミングな表情のあいちゃんも見せてくださって