ブンデスリーガ第32節が3日に行われ、フライブルクとヴォルフスブルクが対戦した。ヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）出場圏をうかがう8位フライブルク。加入初年度の日本代表MF鈴木唯人はベスト4に進出したヨーロッパリーグ（EL）を含めた全公式戦でここまで9ゴール7アシストと結果を残している。対するヴォルフスブルクは2部降格圏の17位に低迷しており、「1」ポイント差の16位ザンクト・パウリと残留争いを展開。今冬に