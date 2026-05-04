◇インターリーグホワイトソックス3−4パドレス（2026年5月3日サンディエゴ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が3日（日本時間4日）、パドレス戦に「2番・一塁」で先発出場し、4打数無安打2三振に終わった。これで2戦連続無安打となった。初回左飛、3回中飛で、6、8回に見逃し三振を喫した。1日の同戦でメジャー日本人選手通算1000本塁打となった13号3ランをマーク。現在、この日13号をマークしたジャッジ（ヤ