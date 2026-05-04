バイエルン・ミュンヘンの谷川萌々子（前列左）＝3日（AP＝共同）【バルセロナ共同】サッカー女子の欧州チャンピオンズリーグ（CL）は3日、バルセロナで準決勝第2戦の1試合が行われ、谷川萌々子が所属するバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）はアウェーで過去3度優勝のバルセロナ（スペイン）に2―4で敗れ、2戦合計3―5で敗退した。谷川は後半26分まで出場した。23日の決勝はバルセロナとリヨン（フランス）の顔合わせとなった。