【ハンブルク（ドイツ）共同】サッカーのドイツ1部リーグで3日、佐野海舟がフル出場したマインツは敵地で藤田譲瑠チマと安藤智哉がフル出場のザンクトパウリを2―1で下した。フライブルクの鈴木唯人はホームのウォルフスブルク戦で相手選手と激突して右肩付近を痛め、後半36分に退いた。試合は1―1で引き分けた。ボルシアMGの町野修斗は1―0で勝ったホームのドルトムント戦で後半追加タイムから出場した。