タレントのソ・ドンジュが悲しみを乗り越え、再び妊活を開始したと明かした。4月30日、ソ・ドンジュは自身のYouTubeチャンネルに動画をアップロードした。【写真】ソ・ドンジュの“役満ボディ”この動画で彼女は、現在の率直な心境を語っている。「今も再び妊娠に向けて取り組んでいるが、正直なところ結果がどうなるかは分からない。次は授かるかもしれないし、またダメかもしれない」と淡々と、しかし前向きな姿勢を見せた。ソ・