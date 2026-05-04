友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はつきまとってくる男子について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公には好きな人がいます。彼の名前は直樹くん。しかし彼女につきまとう男子・悟のせいで、恋は難航しています。ある日直樹くんと念願の電話をしていると、悟からも電話がかかってきました。主人