4日未明、北九州市八幡西区で酒を飲んで車を運転したとして、39歳のトラック運転手の男が現行犯逮捕されました。警察によりますと、4日午前0時すぎ、北九州市八幡西区本城で「男女がもめている」と110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、現場には40代の女性しかおらず、事情を聞いていると、男が軽乗用車を運転して戻ってきたということです。男から酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値を超えるアルコӦ