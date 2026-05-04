■MLBパドレス4ー3ホワイトソックス（日本時間4日、ぺトコ・パーク）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が敵地でのパドレス戦に“2番・一塁”で先発出場。4打数無安打。2試合連続のノーヒット、チームも3対3の同点で迎えた8回、止めたバットにボールが当たるアンラッキーな内野安打で決勝点を奪われて、連勝は5で止まり、勝率5割とはいかなかった。前日3日はノーヒットもチームの勝利に貢献、今季初の5連勝で33試合で16勝17敗と借