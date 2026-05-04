【シッタート（オランダ）共同】サッカーのオランダ1部リーグで3日、フェイエノールトの渡辺剛は敵地のシッタート戦で0―1の後半39分に同点ゴールとなる今季2点目を挙げ、2―1の逆転勝ちに貢献した。上田綺世とともにフル出場。スパルタの三戸舜介はホームのゴーアヘッド・イーグルス戦で先制点を決め、今季7点目とした。フル出場し、試合は2―2で引き分けた。