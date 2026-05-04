【ワシントン共同】ベセント米財務長官は3日、FOXニュースのインタビューで、14〜15日に予定するトランプ大統領の中国訪問について「私の知る限り、トランプ氏が日程を変更することはないだろう」と述べた。イランと交戦中であることを理由に、3月31日〜4月2日の当初の訪中日程を変更した経緯がある。ベセント氏は、トランプ氏と習近平国家主席との会談で中国とイランの関係が取り上げられる見通しだと指摘。中国がエネルギー