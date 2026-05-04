【香港共同】香港紙、星島日報は4日までに、米軍の大型輸送機「C17」が中国・北京の空港に着陸したと中国のインターネット上に拡散した動画を基に報じた。同紙は米大統領専用車を運び込んだ可能性を指摘。今月中旬のトランプ米大統領の訪中に向けた準備とみられる。星島日報によると、輸送機は2017年のトランプ氏訪中時にも、車両や物資を運搬したとされる。輸送機は今月1日に北京首都国際空港に着陸し、2日に離れた。トラン