【セリエA】インテル 2−0 パルマ（5月4日／ジョゼッペ・メアッツァ）【実際の映像】背中にボール直撃→驚異のスーパーセーブ！パルマの守護神・鈴木彩艶が、セリエA王者のインテルを相手にスーパーセーブ。絶体絶命のピンチを執念で防ぎ切ったプレーに、実況・解説陣、そしてファンも思わず舌を巻いた。スコアレスで迎えた24分、インテルの波状攻撃がパルマゴールを襲う。インテルのFWエスポジトがペナルティーエリア内で浮き