◆ 岩本氏は「6回・7回のマウンドが見たくなる投手」と期待ソフトバンク・前田悠伍が3日、楽天戦に先発登板。5回64球・4安打1奪三振無四球無失点の好投を見せた。前田は4月26日のロッテ戦に先発したが、2回途中で雨天ノーゲームになった。仕切り直しの投球に、3日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・平石洋介氏は「もう1イニングくらい行くかなと思ったがすぱっとね。おそらくイメージ通りだろうがよかったと