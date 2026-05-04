国道4号バイパス「東埼玉道路」の進捗は？延伸による効果と現状を解説日本の大動脈である国道4号の混雑緩和を主目的とし、埼玉県東部で「東埼玉道路」の整備が進行しています。全線完成により都心部から近郊へのアクセス向上や広域物流の効率化など、沿線に多くの効果をもたらす路線です。【画像】超べんり!?これが「快適な新ルート」です！画像で見る！（30枚以上）現在は2025年の延伸区間開通により、周辺道路の交通が円滑