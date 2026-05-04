タレントで実業家の紗栄子（39）が4日までに自身のインスタグラムを更新。夏の装いを公開した。「数日ぶりに @nasufarmvillage に帰ってきたら、みんなが熱烈歓迎してくれました」と書き出した紗栄子。温かい日差しの中で夏らしいファッションをアップした。「今日は @nasufarmvillage で、ファームで採れたいちごを使ったパフェを作ったり、販売会に参加したりしたよ」とコメント。「明日、明後日、明明後日、 @nasufarmvil