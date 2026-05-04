【ロンドン、キーウ共同】英政府は3日、欧州連合（EU）によるウクライナへの900億ユーロ（約16兆6千億円）の無利子融資への参加に向け、EU側と協議を始める方針を発表した。トランプ米政権がウクライナ支援を縮小する中、英国にはEUと協力することで欧州の連帯を示す狙いもあるとみられる。EUの無利子融資は資金難にあえぐウクライナにとって重要な支援となる。スターマー首相は「ウクライナが自由を守るために必要な装備を入