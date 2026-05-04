5月4日に総集編が放送されるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。今でも思い出される名場面をピックアップしたい。 参考：『ばけばけ』は朝ドラヒロイン“じゃないほう”の物語だった明治を生きた女性たちのリアル ●立ち尽くす司之介（岡部たかし）ヒロイン・トキ（髙石あかり／福地美晴）の幼少時代、明治時代になっても武士の誇りを捨てられず、まげを切らずにいた祖父の勘右衛門（小日向文世）と父の司之介（岡部た