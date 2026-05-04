開催：2026.5.4 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 7 - 1 [ガーディアンズ] MLBの試合が4日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとガーディアンズが対戦した。 アスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレ、対するガーディアンズの先発投手はパーカー・メシックで試合は開始した。 2回裏、4番 コルビー・ト