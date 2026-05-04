日本テレビ系お昼の情報バラエティー「ヒルナンデス！」（毎週月〜金 11:55〜13:55放送）。5月4日（月・祝）は、春から初夏にかけてのお出かけにぴったりの豪華2本立てでお届け！「小峠ののか企画」では、小峠英二と、今年小学2年生になった村方乃々佳ちゃんが1年ぶりの「ヒルナンデス！」ロケへ。この春大幅にリニューアルした「竜宮城スパホテル三日月」を完全ガイド。昨年結婚を発表した小峠への直球質問や、微笑ましくも爆笑必