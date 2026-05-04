前半限りで退いたクリスタルパレスの鎌田大地（中央）＝3日（ロイター＝共同）【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで3日、クリスタルパレスの鎌田大地はアウェーのボーンマス戦に先発し、前半限りで退いた。チームは0―3で敗れた。