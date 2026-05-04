◇プロ野球セ・リーグ DeNA 12-2 ヤクルト（3日、神宮球場）先発マウンドにあがったDeNA・石田裕太郎投手が、6回無失点の好投で今季2勝目。試合後のヒーローインタビューで笑みを浮かべました。この日は初回から得点圏にランナーを背負うなど、度々ヒットを浴びるも、無失点に抑える粘投。自らも2打席連続でヒットを放つなど、チームの大勝に投打で貢献しました。観客からの「最高だぞー！」という声に、「最高でーす！」と笑顔で