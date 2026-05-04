お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、4月25日深夜放送のニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』(毎週土曜25:00〜27:00)で、タモリとゴルフに行った際のエピソードを語った。若林正恭○タモリとゴルフ打ちっぱなし場に行った過去番組冒頭、オリエンタルラジオ・藤森慎吾の話題になり、若林は「藤森君とゴルフ一緒に行った記憶あるな、打ちっぱなしだったかな」と回想。これに対して、相方の春日俊彰は「タモリさんと