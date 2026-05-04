GWの連休中とあって、普段は会えない遠方の親子が集まるという家庭も多いのでは？そこで今回は親も子も売れっ子芸能人というセレブリティ一家がInstagramで披露したレアな家族ショットの数々をまとめた！【写真】親子そろって大物芸能人たちの“親子ショット”をチェック！＜全6組＞■浜田雅功×ハマ・オカモトお笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功と言えば、長男が人気ロックバンド・OKAMOTO’Sのベーシストで、多くのミュ