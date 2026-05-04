ドラマ、映画、バラエティとジャンルを問わない活躍で、“ヒットドラマにこの人あり！”と呼ばれるほどの人気と愛され力を誇る野呂佳代。4月からは『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）がスタートするなど大忙しの彼女が、念願叶い『東京喜劇 熱海五郎一座 新橋演舞場シリーズ第12弾 仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜』で、三宅裕司座長のもと熟練のベテラン喜劇人たちとの共演を果た